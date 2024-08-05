Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oturdukları adrese baskın düzenlenen 2 kişi tutuklandı. Şahısların evinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde net 133 gram metamfetamin, 0,77 gram kokain, 2 adet sigaraya karıştırılmış 3,10 gram esrar bulundu.

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik saha çalışmaları çerçevesinde Çorlu ilçesinde bir ikamet adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 4 parça halinde net 133 gram metamfetamin, 0,77 gram kokain, 2 adet sigaraya karıştırılmış 3,10 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.U. ve E.C.U. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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