Taksi ile Otomobil Birbirine Girdi! 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da ticari taksi ile otomobil birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Taksi ile Otomobil Birbirine Girdi! 2 Yaralı

Afyonkarahisar’da ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 41 ABC 334 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta İ.K.’nın kullandığı 03 T 4510 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada K.K. ile Ö.A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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