Kimliksiz Dolaşırken Yakalandı! Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek

Bilecik'te kimliksiz dolaşırken yakalanan yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Kimliksiz Dolaşırken Yakalandı! Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek

Bilecik’te kimliği bulunmayan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği bulunmayan 1 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıs gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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