Gezegenler Gökyüzünde Görsel Şölen Oluşturacak, Sayılı Gün Kaldı: Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Ocak ayının sonlarında başlayacak olan bu dizilme, bir süre Dünya'dan görülebilir halde olacak. Bu gezegen dizimi, gezegenlerin hepsinin Güneş'in aynı tarafında olduğu anda meydana gelecek.

DÖRT HAFTA SÜRECEK

Şubat ayının sonuna kadar görülebilecek olan bu dizilim, oldukça heyecan verici bir manzara sunacak. Gezegenlerin dizimi ise Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek.

ÇIPLAK GÖZLE GÖREBİLİRSİNİZ

Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek. Fakat diğer iki gezegeni görmek için teleskoba ya da uzun mesafeleri takip etmeye elverişli bir dürbüne ihtiyacınız olabilir.

BU SAATE DİKKAT

Uzmanlar, gezegenleri görmenin en iyi vaktinin ise Güneş battıktan sonra, saat 20.30 civarı olduğunu belirtiyor. Venüs, Satürn ve Neptün, ufuk çizgisine yakın bir noktada görülecek fakat 3 saat gibi bir sürenin ardından gözlerden kaybolacak.

Mars, Jüpiter ve Uranüs gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek. Özellikle Mars, en geç gözden kaybolan gezegen olacak.

Altı gezegeni bir arada görebilmek için en iyi tarihin ise 29 Ocak haftası olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Onedio