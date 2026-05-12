Germencik Belediyesi’nde 'İhale' Operasyonu: Müdür ve 2 Personel Gözaltında

Germencik Belediyesi’ne 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Park ve Bahçeler Müdürü’nün de bulunduğu 3 kişi gözaltına alınırken, belediye yönetimi işlemin bir yol çalışması nedeniyle yapıldığını belirterek "Kamu yararı gözettik" savunmasında bulundu.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması Germencik Belediyesi'ne yönelik inceleme başlatıldı.

KRİTİK İSİMLER GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, belediyenin eski Fen İşleri Müdürü, mevcut Park ve Bahçeler Müdürü Ali A. ile Fen İşleri Müdürlüğü personelleri S.A. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik suçlamaların merkezinde "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları yer alıyor.

BELEDİYEDEN ‘AMBULANS’ SAVUNMASI

Operasyonun ardından Germencik Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıl Mesudiye Mahallesi Akçınar Sokak'ta gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmasının ardından yol ciddi şekilde bozulmuş, yoğun yağışların etkisiyle bölge ulaşımı neredeyse tamamen durma noktasına gelmiştir. Süreç içerisinde acil bir hasta için mahalleye gelen ambulansın çamura saplanması konusu basına yansımış ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet açık şekilde ortaya çıkmıştır. Mahalle muhtarımızın yoğun talepleri, öğrencilerimizin okula ulaşımda yaşadığı sorunlar ve vatandaşlarımızın haklı beklentileri doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır.

Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır."

'BAŞKAN ZENCİRCİ GÖREVİNİN BAŞINDA'

Belediye ayrıca, sosyal medyada Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de gözaltına alındığına dair yayılan iddiaları yalanladı. Açıklamada, Başkan Zencirci'nin görevinin başında olduğu ve yargı sürecinin sonucunun beklendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

