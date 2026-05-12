Bakan Hakan Fidan Katar’da: 'Hürmüz Boğazı Bir An Önce Açılmalı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması; enerji güvenşiğine ve dünya ekonomisine,bölgedeki istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri, bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dünya kamuoyunun temel arzusu da bir an önce anlaşmaya varılması üzerine. Hürmüz boğazının bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de öneml. Bizim bu süreçte taraf olduğumuz kısım, Seyrüsefer güvenliğinin bir an önce hayata geçmesi, savaşa geri dönülmemesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması üzerine. Her iki taraf da savaşın durmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Boğazın bir silah olarak kullanılmaması fevkalade önemli. Geçiş emniyetinin sağlanması bir daha bu duruma dönülmemesi için çabaları destekliyoruz.

İSRAİL'İN POLİTİKALARI KÜRESEL GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

İsrail'in ortaya koyduğu politikalar küresel güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ben, önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum. İsrail'in, Suriye ve Gazze'de takındığı yayılmacı tavır, bir çok insanın hayatına mal oldu. Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Karşı karşıya kaldığımız bu olağanüstü şartlar, bizi her türlü konuda daha fazla istişare etmeye itiyor.

'HÜRMÜZ SİLAH OLARAK KULLANILMAMALI'

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ortak basın açıklamasında "İran Hürmüz Boğazı'nı, Körfez ülkelerine baskı veya şantaj yapmak için bir silah olarak kullanmamalıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi