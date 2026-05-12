Bolu Belediyesi'nde 5. Dalga Operasyonu: Kritik Birimlerdeki Evraklar Mercek Altında

Bolu Belediyesi'ne yönelik aylardır süren 'irtikap' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde 5. dalga operasyonu düzenlendi. Jandarma ekipleri, belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve satın alma birimlerinin yanı sıra Bol-Tur A.Ş.’de eş zamanlı arama başlatarak çok sayıda evrak ve dijital materyale el koydu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen belediye soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şafak operasyonuyla Bolu Belediyesi hizmet binasına ve belediyeye bağlı Bol-Tur A.Ş. genel merkezine baskın düzenledi.

KRİTİK BİRİMLERDE ARAMA

Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştirildi.

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin tüm harcama ve bütçe kayıtları inceleniyor.
  • Satın Alma Birimi: Son dönemde yapılan ihaleler ve mal alımlarına ilişkin dosyalar mercek altında.
  • Bol-Tur A.Ş.: Belediye iştirakinin ticari faaliyetleri ve bağlı işletmelerindeki (Kent Lokantası vb.) kayıtlar taranıyor.

Belediye binasına otopark kısmından giriş yapan ekiplerin incelemeleri saatlerce sürdü. Edinilen bilgiye göre, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dosya ve bilgisayar imajı, delil torbalarına konularak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Bu sabahki operasyon, daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın tutuklandığı "icbar suretiyle irtikap" soruşturmasının 5. dalgası niteliğinde. Geçtiğimiz haftalarda da Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve bazı meclis üyeleri gözaltına alınmış, soruşturma BOLSEV Vakfı üzerinden toplanan bağışların usulsüz kullanımı iddialarıyla derinleşmişti.

Kaynak: DHA-İHA

