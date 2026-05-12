İZBETON ve İZDOĞA Soruşturmasında 3 Üst Düzey İsim Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve belediye iştiraklerindeki mali usulsüzlük iddialarını kapsayan soruşturmada, "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkında karar verildi.

GENEL MÜDÜRLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski İZDOĞA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı G.E, eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı H.Ş. ile "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için tutuklama kararı verildi.

Eski İZDOĞA AŞ Genel Müdürü Ö.B. ve bir makine mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda G.E, Ö.B, H.Ş. ve M.K. yakalanmış, Heval Savaş Kaya'nın ise "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA