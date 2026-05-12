Kartalkaya Faciasında 'Ölüm Koridoru' İddiası: 3 Kayak Eğitmeni İçin Adli Kontrol

Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli’nde yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasının yargı sürecinde yeni bir perde açıldı.

Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kampa katılan ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Ömür Kotan (18) ile Eren Bağcı'nın (15) aileleri, çocuklarının "kurtarılabilecekken ölüme terk edildiğini" iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı.

'KORİDORDA BEKLEMELERİNİ İSTEDİLER'

Kotan ve Bağcı ailelerinin savcılığa sunduğu dilekçede, kan donduran iddialar yer aldı. Şikayet dilekçesine göre, lise öğrencileriyle aynı odada kalan eğitmenler E.A. ve Y.A., yangın sırasında odadan çıkarak koridorda beklemelerini istediği gençleri geride bırakıp penceresi açık olan güvenli bir odadan kendilerini tahliye etti.

Kulüp başkanı M.G.’nin ise dumanların sardığı koridorda sorumluluğu altındaki çocukları bir kez bile aramadığı öne sürüldü.

'SESİME GELEN OLMADI'

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "olası kastla öldürmek" suçlamasıyla ifadeleri alınan şüpheliler, iddiaları reddetti.

Kulüp başkanı M.G., ifadesinde otelin tahliyesi için çaba gösterdiğini savunarak, "Oda kapısını açıp 'Kimse var mı?' diye bağırdım ama üzerimdeki ıslaklık ısıdan anında kurudu. Ses gelmeyince kimsenin olmadığını anlayıp aşağı indim" dedi.

‘KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ’ KARARI

Savunmaları yeterli bulmayan Bolu Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek şüpheliler M.G., E.A. ve Y.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Karar gereği 3 şüpheli, 2 ay boyunca düzenli olarak imza verecek.

AİLELERİN TEK TALEBİ EMSAL KARAR

Karar sonrası konuşan anne Zeynep Kotan, kulüp yetkililerinin oteldeki yangın dedektörlerinin çalışmadığını ve asansör boşluğunun kapatıldığını bildikleri halde çocukları oraya gönderdiğini savundu.

Baba Rıza Eray Bağcı ise, "Bu organik bir yapı, otelle iç içe geçmiş bir kulüp. Amacımız emsal bir karar çıkması ve başka hiçbir kulübün gerekli önlemleri almadan bu tip kamplar düzenlememesidir" diyerek davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kaynak: DHA