Genç Öğretmen Ölüme Sürüklendi! Okul Müdür Hakkında Tuttuğu Tutanak Ortaya Çıktı

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde evinde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dikkat çeken bir belge ortaya çıktı. Genç öğretmenin ölümünden kısa süre önce okul müdürü hakkında tuttuğu tutanakta hakaret ve fiziksel saldırı iddialarına yer verdiği öğrenildi. Ortaya çıkan belge, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Arkadaşlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulunan Koparan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Savcılık soruşturmayı sürdürürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayın tüm yönleriyle incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.

'GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK'

Gündem yaratan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, sorumluların ortaya çıkarılması için gereken her adımın atılacağını söyledi.

Tekin, yaptığı açıklamada, "Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak" ifadelerini kullanarak sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

SÖZLÜ HAKARET VE FİZİKSEL SALDIRI

Tutanakta yer alan ifadelere göre olay, öğretmenlerin bulunduğu servis aracında yaşanan bir tartışma sırasında meydana geldi. Koparan, okul müdürünün kendisine yönelik hakaret içerikli sözler kullandığını, tartışmanın büyümesi üzerine ise yüzüne tokat attığını öne sürdü.

Genç öğretmen, kendisini korumak amacıyla geri çekildiğini ancak ikinci kez darbe girişiminde bulunulduğunu da tutanağa yazdı.

ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ

İddialara göre olay, araçta bulunan diğer öğretmenlerin araya girmesiyle son buldu. Koparan, yer değiştirmesine rağmen hakaret ve kışkırtıcı söylemlerin devam ettiğini belirterek yaşananları resmi tutanak altına aldı.

TUTANAK TUTUP ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca söz konusu olay nedeniyle adli makamlara başvurduğunu ve müdür hakkında şikayetçi olduğunu da kayda geçirdi.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hamur ilçesinde görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan bir süre haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Koparan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemi başlatıldı.



'SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 Haziran'da gelen ihbar sonrası gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.”

Valilik, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi