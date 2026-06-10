İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Soykırımla Yargılananların Türkiye'ye Ders Vermesi Hadsizliktir'

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail yönetiminin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karalama kampanyalarına karşı yazılı bir açıklama yayımladı. Duran, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

'UTANÇ VE AHLAKSIZLIK DOLU BİR SİCİL'

İletişim Başkanı Duran, Gazze ve Batı Şeria'da on yıllardır süren zulme dikkat çekerek İsrail'in insanlık suçlarını hatırlattı. Duran, "Gazze'de ve Batı Şeria’da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ve Batı Şeria’da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla… — Burhanettin Duran (@burhanduran) June 10, 2026

'TARİHİN EN BÜYÜK TUTARSIZLIĞI'

Gazze’deki katliamlar sebebiyle Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçuyla yargılanan aktörlerin Türkiye'yi hedef almasını yapısal bir tezatlık olarak niteleyen Duran, "İnsanlığın vicdanı olan Türkiye’ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

'İFTİRALAR TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU DEĞİŞTİREMEZ'

İsrail'in yürüttüğü kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerinin uluslararası toplum nezdinde bir karşılığı olmadığını vurgulayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkûm olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi