Genç Kadını Sokak Ortasında Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu

Üsküdar'da, M.M.Ö. isimli bir şahıs, kendisini reddettiği iddia edilen N.A.'yı sokak ortasında kurşunlayarak yaraladı. Olay sonrası intihar girişiminde bulunan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Gözaltına alınan M.M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün 23.40 sıralarında Üsküdar'da Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.M.Ö. isimli saldırgan, aynı mahallede oturan N.A isimli kadına tanışma teklifinde bulundu. Teklifinin reddedilmesi üzerine, kadının iş yerine giden M.M.Ö. iş yerinden çıkan N.A.'yı silahla yaraladı.

Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. N.A. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar, kaçmaya çalışan M.M.Ö.'yü linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE KADINI VURDU SONRA İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağın köşesinde bekleyen M.M.Ö., kadının yürüdüğü sırada üzerinde bulunan silahla ateş etmeye başlıyor. N.A. yere yığılırken, M.M.Ö. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan M.M.Ö. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kovalanıyor.

Kaynak: DHA

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