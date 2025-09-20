Gelibolu'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil tarlaya girerek takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sularında Tayfur köyü yakınlarında yaşandı. 17 AIL 925 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcuya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

