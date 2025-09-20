Kuyumcuyu Oyalayıp 2,5 Kilo Altın Çaldılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, kadınlar bir kuyumcudan yaklaşık 2,5 kilogram altın çaldı. Olay, sabah saatlerinde Gazi Caddesi’nde faaliyet gösteren kuyumcuda meydana geldi. Kadınlar, kuyumcuyu oyalayarak fırsat bulduğu anda altınları aldı ve iş yerinden ayrıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. “Antalya grubu” olarak bilinen 6 şüpheli, polisin koordineli çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, Silvan yolu ve Seyrantepe-Silvan güzergâhlarında kurulan uygulama noktalarında kıskıvrak ele geçirildi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, şehrimize dışarıdan gelen organize hırsızlık çetesinin iki saat içinde yakalandığını belirtti. Yüksel, olayın ardından emniyet birimlerinin hızlı şekilde bilgilendirildiğini ve sürecin başından sonuna kadar odanın takipçi olduğunu ifade etti.

Başkan Yüksel, şüphelilerin yakalanması ve mağduriyetin giderilmesi sürecinde emniyet teşkilatının üstün başarı gösterdiğini vurguladı. Oda olarak esnafın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm adımların atıldığını ve bundan sonraki süreçte de konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA