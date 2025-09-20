Kuyumcuyu Oyalayıp 2,5 Kilo Altın Çaldılar

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kadınlar bir kuyumcudan 2,5 kilo altın çaldı. Polis ekipleri, “Antalya grubu” olarak bilinen 6 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, süreci başından sonuna kadar takip etti.

Kuyumcuyu Oyalayıp 2,5 Kilo Altın Çaldılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, kadınlar bir kuyumcudan yaklaşık 2,5 kilogram altın çaldı. Olay, sabah saatlerinde Gazi Caddesi’nde faaliyet gösteren kuyumcuda meydana geldi. Kadınlar, kuyumcuyu oyalayarak fırsat bulduğu anda altınları aldı ve iş yerinden ayrıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. “Antalya grubu” olarak bilinen 6 şüpheli, polisin koordineli çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, Silvan yolu ve Seyrantepe-Silvan güzergâhlarında kurulan uygulama noktalarında kıskıvrak ele geçirildi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, şehrimize dışarıdan gelen organize hırsızlık çetesinin iki saat içinde yakalandığını belirtti. Yüksel, olayın ardından emniyet birimlerinin hızlı şekilde bilgilendirildiğini ve sürecin başından sonuna kadar odanın takipçi olduğunu ifade etti.

Başkan Yüksel, şüphelilerin yakalanması ve mağduriyetin giderilmesi sürecinde emniyet teşkilatının üstün başarı gösterdiğini vurguladı. Oda olarak esnafın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm adımların atıldığını ve bundan sonraki süreçte de konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Altın Hırsız
İnşaatın 4. Katından Düşen Kişi Öldü İnşaatın 4. Katından Düşen Kişi Öldü
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor
Özel Hastanede Doğum Skandalı: Binlerce Anne ve Bebek Tehlikeye Atıldı! Bakanlık Soruşturma Başlattı Özel Hastanede Doğum Skandalı: Binlerce Anne ve Bebek Tehlikeye Atıldı! Bakanlık Soruşturma Başlattı
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama