İnşaatın 4. Katından Düşen Kişi Öldü

Uşak’ta inşaat halindeki bir apartmanda 34 yaşındaki Kamil Ersoysal hayatını kaybetti. Ersoysal’ın dördüncü kattan düştüğü tespit edildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta inşaat halindeki bir apartmanın dördüncü katından düştüğü tespit edilen 34 yaşındaki Kamil Ersoysal hayatını kaybetti. Olay, Ünalan Mahallesi Müjde Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydana geldi.

İnşaat alanında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Kamil Ersoysal olduğu tespit edildi. Ersoysal’ın, inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düştüğü belirlendi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı. Ersoysal’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

