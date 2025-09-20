İşçilerin Kaldığı Çadırlar Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda yangın çıktı. Karagöçer Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek dört çadırı sardı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, işçilerin panik yaşamasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangında 4 çadır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA