Bursa'da Yeni Yapılan Sitenin İstinat Duvarı Çöktü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yeni yapılan bir sitenin istinat duvarı çöktü. Kızılcıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda site sakinleri büyük panik yaşarken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk belirlemelere göre çökmenin, su hatlarında meydana gelen kaçak nedeniyle toprağın şişip duvara baskı yapmasından kaynaklandığı öğrenildi. Site sakinleri, binalara zarar gelmesinden endişe etti.

Uzmanlar, istinat duvarının site binalarının temeliyle bağlantısının bulunmadığını belirterek riskli bir durum olmadığını ifade etti. Belediye ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hazırlanan raporda, binaların kolon ve taşıyıcı aksamlarında herhangi bir sorun olmadığı, yapılarda tek bir çatlağın dahi bulunmadığı tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA