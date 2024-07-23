Gelenek Bozulmadı! Milyarlık Dev Konut İhalesi AKP'li İsme Gitti

TOKİ’nin 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da yapacağı 662 konutun inşaat ihalesi, AKP’den milletvekili aday adayı olan Aziz Özkılıç’a gitti. TOKİ ile Özkılıç’ın şirketi arasında 2 milyar 48 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Gelenek Bozulmadı! Milyarlık Dev Konut İhalesi AKP'li İsme Gitti

AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlere verilen ihalelere bir yenisi daha eklendi. Hatay Arsuz’a inşa edilecek 662 adet konutun dördüncü etap çalışmalarına yönelik 14 Haziran’da ihale düzenlendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; TOKİ koordinesinde düzenlenen ihaleye, “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi kullanıldı. İhaleye toplam yedi şirket teklif verdi.

Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, 2018 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı olan Aziz Özkılıç’ın şirketi Özkılıç Yapı İnşaat’ın teklifini kabul edilebilir bulundu. TOKİ ile Özkılıç’ın şirketi arasında 12 Temmuz’da 2 milyar 48 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP'li Belediyeden Kanal İstanbul Bölgesinde Milyarlık İhaleAKP'li Belediyeden Kanal İstanbul Bölgesinde Milyarlık İhaleGündem

Çuvalı Bile Yandaştan Alıyorlar! AKP'li Vekilden İhalesiz SatışÇuvalı Bile Yandaştan Alıyorlar! AKP'li Vekilden İhalesiz SatışSiyaset

Etiketler
AKP İhale
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Ankara'da Evlat Dehşeti! Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı!
SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
Aşırı Sıcaklar Depremi Tetikler mi? Deprem Uzmanı Yanıtladı Aşırı Sıcaklar Depremi Tetikler mi?