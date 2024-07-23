Ankara'da Evlat Dehşeti! Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı

Ankara'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan anne ve baba özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

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Ankara'da Evlat Dehşeti! Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında bir çift evlatları tarafından dehşeti yaşadı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen E.Y. isimli şüpheli, anne ve babası olan M.Y. ve S.Y.’yi bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi.

Yapılan müzakereler sonucu şüpheli şahıs ikna edilerek gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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