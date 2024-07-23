Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Temmuz hava durumu raporu yayımladı. Rapora göre; yurdun iç kesimlerinde sıcaklıklar 3 ile 5 derece azalacak. Edirne, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkii ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Göller yöresi, Toroslar mevkisi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu ve yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Konya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 34°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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