Çuvalı Bile Yandaştan Alıyorlar! AKP'li Vekilden İhalesiz Satış

AKP iktidarının Kamu İhale Kanunu sık sık değiştirilmesiyle doğan ihale usulsüzlükleri kamuoyunun tepkisini çekerken, bir ihale skandalı daha gündeme geldi.

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci ve aile üyelerinin sahibi olduğu Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 24 Nisan 2024 tarihinde kömür torbası sattı.

BirGün’ün aktardığına göre Türkiye Kömür İşletmeleri, şirkete 936 bin TL ödeme yaptı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ise Özkeçeci’nin şirketi 2011 ile 2024 yılları arasında kamudan 18 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam büyüklüğü ise 53 milyon TL’yi aşıyor. 2014-2023 arasında AKP Antep İl Başkanlığı da yapan Özkeçeci, bu görevdeyken de ihale aldı.

'İŞ DOĞRUDAN TEMİNLE AKP'LİYE GİTMİŞ'

Antep Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise “Eyüp Özkeçeci'nin il başkanıyken birçok ihale aldığını kamuoyuyla paylaşmıştık. Her şeyden öte bu ihalelerin etik olmadığını defalarca hatırlattık. İhale kayıtlarında 2021’den bu yana yeni bir ihale gözükmüyordu. 2024’ün Nisan ayında ihale işlerini yeniden görmeye başladık. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nden doğrudan teminle 936 bin liralık çuval işi yine AKP Milletvekilinin firmasına gitmiş. Daha önceki ihaleleri ‘ben Kömür İşletmeleri'nin tedarikçi listesindeyim’ diyerek savunmuştu. Siz o zaman ihale alırken il başkanıydınız, şimdi ihale alırken milletvekilisiniz. Antep'in bu kadar sorunu varken sizin ihale peşinde koşmanızı etik bulmuyorum” açıklamasını yaptı.