AKP'den 'KDV Yolsuzluğuna Devam' Kararı: 3.8 Milyarlık Zarara Göz Yumdular!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deniz ve havalimanlarında Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi almak veya ödememek için gemi ve uçaklara verilen hizmetler üzerinden devletin yılda 3.8 milyar lira zarara uğratıldığını belirledi. KDV sahtekarlığına son vermek için, içerisinde emekli zammının da olduğu vergi paketine bir madde eklendi.

Maaşı enflasyon karşısında eriyen emekliye sadece 2 bin 500 liralık zam yaparak tepki toplayan iktidar, paketteki ilgili maddeyle deniz ve hava limanlarındaki hizmetlere uygulanan KDV iadesindeki istisnaların kaldırılmasına karar verdi. Yasa teklifinde imzası olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, bu maddeyi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda anlatıp destek istedi. Ancak sıra maddenin görüşülmesine gelince hava tersine döndü.

YOLSUZLUĞA GÖZ YUMULDU

Sözcü'nün haberine göre; AKP milletvekilleri, kısa süre öncesine kadar savundukları 21’inci maddeyi tekliften çıkarmak için önerge verdi. AKP sıralarından eller kalktı, madde tekliften çıktı. Teklif TBMM’ye sunulduğunda limanlarda KDV yolsuzluğunun yapıldığı madde gerekçesinde açıkça ifade edilmişti. Gerekçede, “İade hakkı tanınan istisnalar zaman içinde genişleyerek KDV sistematiğini bozan, hazine kaybına yol açan bir hal almıştır. Ödenmesi gereken KDV tutarını hiç ödememek, ödenecek tutarı azaltmak veya KDV iadesi almak amacıyla gerçek bir yüklenime dayanmayan KDV’nin indirim konusu yapılması eğiliminin arttığı görülmektedir” ifadesi yer alıyordu. Ancak madde tekliften çıkarılınca firmaların KDV yolsuzluğuna bir anlamda göz yumulmuş oldu.