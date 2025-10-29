Gebze'de Çöken Binanın Dün Çekilen Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Zemin Kaymış!

Türkiye bu sabah Kocaeli'den gelen facia haberine uyandı. Gebze ilçesindeki 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Binanın enkazında kalan 5 kişilik aileden şu ana kadar 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.

Gebze'de Çöken Binanın Dün Çekilen Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Zemin Kaymış!
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki 7 katlı bina sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. 5 kişilik aile çöken binanın enkazında kaldı. Türkiye Gebze'den gelecek iyi bir haberi beklerken enkazdan iki çocuğun cansız bedeni çıkarıldı, 3 kişi için arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Gebze'de Çöken Binanın Dün Çekilen Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Zemin Kaymış! - Resim : 1

DÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çöken binanın 2012 yılında inşa edildiği ortaya çıktı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken binanın dün çekilen fotoğrafları felaketin 'geliyorum' dediğini ortaya koydu.

Gebze'de Çöken Binanın Dün Çekilen Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Zemin Kaymış! - Resim : 2

Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü. Binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.

Gebze'de Çöken Binanın Dün Çekilen Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Zemin Kaymış! - Resim : 3

ÖN TARAFTA ÇÖKMELER VARMIŞ

Ayrıca çöken binanın altındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın da gazetecilere açıklama yaptı. Dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış."

Gebze'de Çöken Binanın Dün Çekilen Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Zemin Kaymış! - Resim : 4

Kaynak: DHA-İHA

