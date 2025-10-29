Gebze’de 7 Katlı Bina Neden Çöktü? Uzmanlardan İlk Açıklama Geldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 7 katlı bina sonrası ekipler enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 3 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Uzmanlar, son günlerdeki depremler ve yoğun yağışların zemini zayıflatmış olabileceğini belirterek çökme nedenine dair ilk değerlendirmelerini paylaştı.

Son Güncelleme:
Gebze’de 7 Katlı Bina Neden Çöktü? Uzmanlardan İlk Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında zamana karşı yarış sürerken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş konuya ilişkin bir açıklama yaparak son durumu paylaştı. Çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, binanın neden çöktüğüne dair araştırmalar da sürüyor.

Uzmanlar, son günlerde yaşanan depremler ve özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden yoğun yağışların, bina zemininin yumuşamasına neden olabileceğini belirtiyor. Bu durumun, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyerek çökmesine zemin hazırlamış olabileceği öne sürüldü.

Olayla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, binanın geçmişine, yapı denetim raporlarına ve ruhsat durumuna ilişkin incelemeler de sürdürülüyor.

Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya MühürGebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya MühürGüncel

Gebze'de Acı Üstüne Acı! Çöken 7 Katlı Binanın Enkazından İkinci Cansız Beden ÇıkarıldıGebze'de Acı Üstüne Acı! Çöken 7 Katlı Binanın Enkazından İkinci Cansız Beden ÇıkarıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gebze
Son Güncelleme:
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e Gözaltı Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e Gözaltı
Aydın Festivali'nde Gergin Anlar: Özlem Çerçioğlu, Sahnede Protesto Edildi Aydın Festivali'nde Gergin Anlar: Özlem Çerçioğlu, Sahnede Protesto Edildi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Gebze’de Çöken Binadan Acı Haber Geldi! 1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı Gebze’de Çöken Binadan Acı Haber Geldi
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi