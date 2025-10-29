Gebze’de 7 Katlı Bina Neden Çöktü? Uzmanlardan İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında zamana karşı yarış sürerken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş konuya ilişkin bir açıklama yaparak son durumu paylaştı. Çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, binanın neden çöktüğüne dair araştırmalar da sürüyor.

Uzmanlar, son günlerde yaşanan depremler ve özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden yoğun yağışların, bina zemininin yumuşamasına neden olabileceğini belirtiyor. Bu durumun, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyerek çökmesine zemin hazırlamış olabileceği öne sürüldü.

Olayla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, binanın geçmişine, yapı denetim raporlarına ve ruhsat durumuna ilişkin incelemeler de sürdürülüyor.

