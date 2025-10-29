6 Yıl Sonra İlk Yüz Yüze Buluşma: Trump ve Şi Güney Kore’de Restleşmeye mi Uzlaşmaya Mı Gidiyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında yıllardır süren ticaret savaşına çözüm bulmak amacıyla yarın Güney Kore’de yüz yüze bir zirve gerçekleştirecek. Zirve, 2019 Osaka G20 buluşmasından bu yana liderlerin ilk doğrudan teması olacak.

Kritik zirve yarın

TİCARET GERİLİMİ TEKRAR ALEVLENMİŞTİ

Washington’un ihracat kontrollerini genişletmesi ve Pekin’in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlaması, son haftalarda gerilimi yeniden tırmandırmıştı. Trump’ın, “1 Kasım’dan itibaren Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi getireceğiz” tehdidi de tansiyonu artırmıştı. Ancak Malezya’daki görüşmelerde tarafların bir ticaret anlaşması çerçevesi üzerinde ilerleme kaydetmesi, liderlerin APEC Zirvesi marjında Güney Kore’de bir araya gelmesinin önünü açtı.

VERGİLER GÜNDEMDE

İki liderin öncelikli gündemi, karşılıklı uygulanan yüksek gümrük vergilerinin azaltılması ve ticari ilişkilerde yumuşama sağlanması olacak. Taraflar arasında hâlâ çift haneli gümrük oranları yürürlükte.

ABD’NİN GÜNDEMİ

Fentanil ve Gümrük Vergileri

Trump, “Çin, ABD’ye yasa dışı uyuşturucu akışını durdurmadı” diyerek fentanil gerekçesiyle Çin mallarına yüzde 20 vergi uygulamıştı. Yeni bir anlaşma, bu vergilerin azaltılmasını sağlayabilir.

Nadir Toprak Elementleri

Çin’in ihracat kısıtlamaları, küresel tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtı. Çin hâlihazırda işlenmiş nadir elementlerin yüzde 90’ını kontrol ediyor.

Soya Fasulyesi İthalatı

ABD’li çiftçilerin temel pazarlarından biri olan Çin, mayıs ayından bu yana ABD’den soya fasulyesi alımını durdurdu. Bu durum özellikle Ortabatı eyaletlerinde tepkilere yol açtı.

Rusya ve Ukrayna Savaşı

Trump, “Moskova üzerinde etkisi olan Şi’den Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yardımcı olmasını” isteyecek. Ayrıca, Rus petrolü satın alan Çin gibi ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidi devam ediyor.

Eşit Rekabet Koşulları

Washington, Çin’in devlet destekli sanayi politikalarının Amerikan şirketleri için adil olmayan rekabet koşulları yarattığını savunuyor.

ÇİN’İN GÜNDEMİ

ABD’nin Teknoloji Kısıtlamaları

Pekin, Washington’un yapay zeka çipleri ve ileri teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat yasaklarını müzakerelerdeki en kritik başlık olarak görüyor.

Tayvan ve Egemenlik Meselesi

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının ayrılmaz parçası olarak tanımlıyor ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığından rahatsız.

'Çevreleme' Politikası

Pekin, ABD’nin son yıllardaki ekonomik ve teknolojik kısıtlamalarını “ekonomik çevreleme girişimi” olarak niteliyor. Şi, bu kısıtlamaların gevşetilmesini öncelikli hedef olarak masaya koyacak.

DİĞER OLASI GÜNDEM MADDELERİ

Liman Ücretleri ve Misilleme

Washington’ın Amerikan limanlarına yanaşan Çin gemilerinden yeni ücretler almaya başlamasının ardından, Pekin de ABD gemilerine misilleme olarak benzer vergiler uygulamaya başladı.

TikTok Anlaşması

ABD’nin TikTok üzerindeki baskısı sürerken, uygulamaya dair nihai düzenlemenin bu hafta sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Nükleer Silahlar ve Jimmy Lai

Trump, görüşmede nükleer silahların kontrolünü gündeme getireceğini söyledi. Ayrıca, 2020’den bu yana tutuklu olan medya patronu Jimmy Lai’nin serbest bırakılması için Şi’ye baskı yapabileceğini dile getirdi.