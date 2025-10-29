Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 5 kişilik aileyi kurtarma çalışmaları devam ederken, facianın yaşandığı yere yakın olan 8 bina mühürlendi.

Son Güncelleme:
Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki 7 katlı bina sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında 5 kişilik bir ailenin olduğu belirlendi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür - Resim : 1

8 BİNA MÜHÜRLENDİ

Öte yandan çöken binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür - Resim : 2

SON DURUM NE?

Faciaya ilişkin son bilgileri ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş paylaştı. Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı."

Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür - Resim : 3

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin çöken binada arama kurtarma çalışması başlattığını belirterek, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Büyükgöz, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını bildirdi.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Kocaeli Gebze
Son Güncelleme:
