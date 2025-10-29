Uzman İsim Sındırgı'daki Deprem Fırtınasının Sebebini Açıkladı: Marmara'daki Faylar Tetiklenir mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Eylül akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Uzmanlar bölgedeki artçı sarsıntıların bir süre daha süreceğine dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal.

6.1 büyüklüğündeki depremin 'Simav Fay Zonu' üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Pampal, "Depremler, Simav Fay Zonu’nun batı ucunda yer alan Sındırgı Fayı üzerinde meydan geliyor. Bu bölge, Akhisar-Bigadiç-Sındırgı üçgeninde yer alıyor. Fay sistemi doğuya doğru Simav ve Afyon'a kadar uzanıyor ve oldukça aktif bir fay zonu. Genellikle 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üretiyor. Bu bölgedeki hareketlilik birkaç ayla sınırlı değil. 23 Nisan’da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bu yana bölge hareketli. Ege Denizi'nde bu yılın başında yaşanan deprem fırtınalarının benzeri, şimdi karada Sındırgı civarında yaşanıyor" dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal

DEPREM FIRTINASININ SEBEBİ NE?

Sındırgı'da çok sayıdaki sıcak su ve su buharı kaynaklarına dikkat çeken Pampal, şunları söyledi:

"Buradan jeotermal enerji elde ediyoruz. O nedenle önemi de var. Ama bu suların sıcak olmasının nedeni ne? Aktif faylar. Fay yukarıdan gelen yağışla gelen suyu aşağı doğru bırakıyor. O yarıklardan aşağı iniyor sular. Aşağıda da magma yüzeye çok yakın, 15-20 kilometre. O magmanın sıcaklığıyla ısınıp, tekrar yüzeye çıkmak istiyor. O da zorluyor kabuğu. Magmanın (Yeraltında bulunan, ergimiş haldeki kayaçlar) zorlaması, bu sıcak su, sıcak buharların faaliyetleri, bu depremlerin sık olması, deprem fırtınalarının ortaya çıkmasında bir etken olarak karşımıza çıkıyor."

'DEPREMLER DEVAM EDECEK'

Pampal, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bölgeye ilişkin birkaç gün önce yayımlanan raporu olduğunu söyleyerek, bölgedeki artçı sarsıntıların bir süre daha süreceğini söyledi. Pampal, Sındırgı çevresinde yıkıcı deprem beklenmediğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Artçıların sayısı 14-15 bini bulabilir ancak bölgede büyük bir deprem beklemiyoruz. Yalnızca Akhisar-Bigadiç arasındaki Gelenbe Fayı biraz daha yüksek büyüklükte deprem üretebilir. Son depremde 15-20 vatandaşımız camdan atlayarak yaralandı. Bu, bilginin davranışa dönüşmediğini gösteriyor. Kağıt üzerinde her şey doğru ama uygulamada sıkıntı var. Depreme hazırlık sadece evrakla değil, bilinç ve uygulamayla olur" dedi.

İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?

Depremlerin İstanbul’daki fay hattıyla bağlantısı olmadığını belirten Pampal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sındırgı’daki depremler İstanbul'u etkilemez. İstanbul’u etkileyecek olan, Marmara Denizi içindeki Orta Marmara Fayı’dır. O fay kırılmak için yeterli enerji biriktirmiş durumda; ama bu iki bölge arasında tetikleme etkisi olmaz. Türkiye’de deprem tehlikesinden muaf tek bir santimetrekare bile yok. Ancak esas konuşmamız gereken konu, riskleri azaltmak. Depreme dayanıklı kentler kurmak, mevcut yapıları güçlendirmek ve kentsel dönüşümü hızlandırmak zorundayız."

Kaynak: DHA