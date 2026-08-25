Gaziosmanpaşa'da Dehşet Anları: Sığındığı Yufkacıda Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giderek artan kadın cinayetlerinin son adresi İstanbul Gaziosmanpaşa oldu... İddiaya göre 51 yaşındaki Hakan Sayacı, bir süre önce ayrıldığı 41 yaşındaki Şerife Gezer'i bir taksinin içerisinden adım adım takip etmeye başladı. Gezer'in minibüsten inmesini fırsat bilen Sayacı, araçtan inerek kadının önünü kesti. "Beni nasıl aldatırsın?" diyerek sokak ortasında tartışma çıkaran şüpheliden korkan Şerife Gezer, can havliyle yol üzerindeki bir yufkacı dükkanına sığındı.

ÖNCE DÜKKANDA, SONRA SOKAKTA SİLAHLA SALDIRDI

Katil zanlısı, çevredekilerin engelleme çabalarına aldırış etmeden yufkacı dükkanına daldı. İçeride kadına doğru bir el ateş eden saldırgan, dükkan çalışanını dışarı çıkararak saldırıya devam etti.

İlk kurşunla yaralanan Şerife Gezer, sürünerek dükkanın kapısına çıkmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine polis ekiplerinin yaklaştığını gören Hakan Sayacı, kadını takip ederek sokak ortasında peş peşe ateş etmeye devam etti.

Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan dükkana geri kaçarak bu kez silahı kendi başına dayadı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, asayiş ve Özel Harekat polisi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şerife Gezer’i hızla hastaneye kaldırdı ancak kadın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ



Dükkanın içinde silahı şakağına dayalı halde bekleyen ve polise direnen Hakan Sayacı için ise müzakere süreci başlatıldı. Özel Harekat polislerinin de hazır beklediği ikna çalışmalarının ardından silahını bırakan Sayacı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, emniyet güçleri cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA