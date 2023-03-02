Gazilere verilen madalya Kızılay başkanının oğluna 'takdim' edilmiş: 15 Temmuz'dan 10 gün sonra ise yurt dışındaymış!

GERÇEK GÜNDEM- Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, depremzedelere çadır ve gıda yardımı yapması gereken ancak Ahbap’a 46 milyonluk satış yaptığı ortaya çıkan Kızılay’da skandallar bitmiyor.

2 bin 50 çadırı afet bölgesine göndermek yerine AHBAP’a 46 milyon TL karşılığında sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın tartışmalı başkanı Kerem Kınık’ın oğlu Furkan Kınık’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Ödünç Madalyası verildiği ortaya çıktı.

Kerem Kınık’ın, ‪Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’nde Furkan Kınık’ı “Vatan sana ve tüm gazilerimize minnettardır oğlum, Allah şerefini yükseltsin” sözleriyle paylaştığı görüldü.

“FURKAN KINIK GAZİ Mİ” SORUSUNA BAKAN YANIT VERMEDİ

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kerem Kınık'ın oğlu Furkan Kınık'ın “15 Temmuz gazisi” olup olmadığıyla ilgili 4 Şubat 2020 tarihinde dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soru önergesi verdiğini hatırlattı.

Kaya'nın 4 Şubat 2020 tarihli önergesinde, “Furkan Kınık 15 Temmuz gazisi midir? Furkan Kınık'a gazilik maaşı bağlanmış mıdır? Furkan Kınık'a gazilik unvanı verilmişse, neden verilmiştir?” sorularının yöneltildi. Ancak soru önergesine dönemin bakanı Selçuk tarafından yanıt verilmedi.

MADALYA VERİLEN KINIK, 15 TEMMUZ’DAN GÜNLER SONRA YURT DIŞINDA!

Şehit yakınları ve gazilere verilen madalyaya sahip Furkan Kınık’ın ise 15 Temmuz 2016’daki Fethullahçı darbe girişiminden 9 gün sonra Hırvatistan’da olduğuna dair Facebook paylaşımları dikkat çekti.

Kınık’ın ayrıca 30 Temmuz 2016’da da Milan’dan fotoğraf paylaştığı görüldü. Gerçek Gündem’in ulaştığı Furkan Kınık, “15 Temmuz gazisi olup olmadığına” dair sorumuza, “Konuyla ilgili herhangi bir görüş bildirmek istemiyorum” diye yanıt verdi.

KIZILAY’I AİLE ŞİRKETİ YAPTILAR

Ayrıca, Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık da Yeşilay’da 10 ay önce uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

Furkan Kınık ve Fatıma Zehra Kınık’ın özgeçmişlerinde, 2020’de kapatılan Şehir Üniversitesi’nde eğitim aldıkları görüldü. Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun…

2016 yılında Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Furkan Kınık ayrıca, Genç Kızılay’da genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Genç Kızılay’ın yönetiminde yer alan kişilerin ise Furkan Kınık’ın üniversite arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Furkan Kınık, TRT'de de çalıştığı kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem