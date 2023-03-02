Cinayet şüphelisine Müge Anlı stüdyosunda gözaltı!

Müge Anlı’nın kayıp olarak aradığı, evli ve iki çocuk babası Recep Arı’nın (31) öldürüldüğü ortaya çıktı. Anlı’nın aktardığı gelişme sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, maktul Recep Arı’nın son görüştüğü arkadaşı K.I.’yı, cinayet şüphelisi olarak canlı yayında, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Cinayet şüphelisine Müge Anlı stüdyosunda gözaltı!

Müge Anlı’nın programında aradığı; 24 Şubat’ta, Bursa Kestel’de aracıyla birlikte kaybolan iki çocuk babası Recep Arı’nın (31), kaybının 6. gününde, silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yayından aktarılanlara göre, eşiyle tartıştıktan sonra tüfeği ile evden ayrılan ve en son arkadaşı K.I. ile ormanda görüştüğü bilinen Recep Arı'nın cenazesi; aracıyla birlikte Yazılıtaş Mevki olarak bilinen köyüne 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk incelemelere göre; Recep Arı’nın vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN TOPLANDI

Bursa JASAT, Jandarma İstihbarat ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ile olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında; çevreden çok sayıda boş kovan topladı. Recep Arı’nın aracından toplanan deliller ve diğer tüm emareler, araçla birlikte detaylı incelemeye gönderildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cenazenin bulunmasının ardından Recep Arı’nın, kaybolduğu gün tartıştığı bilinen eşi Selma Arı gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren S.A.’nın sorgusu sürüyor.

Müge Anlı, cinayetin açığa çıkmasından önce canlı yayına telefonla bağladığı S.A., kayıp eşi Recep Arı için “Olay günü eşimle tartıştık. Eşim bana, ‘Sabaha kadar alkol alacağım. Beni bekleme’ dedi. Ben tepki gösterince, ‘Bıktım sizden, öldüreceğim sizi’ diye tehdit etti. Beni dövdü. Pompalı tüfekle bana vurup evden ayrıldı” diye konuşmuştu.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Anlı, önceki gün şüpheli işaret ettiği maktulün son görüştüğü arkadaşı K.I.’ya ulaşıp canlı yayın konuğu olarak programa aldı.

Olay gününü anlatan K.I., “Recep Arı, olay günü beni kahvehaneden aldı. ‘Seninle bir yere gideceğiz’ dedi. Araçla biraz ilerledikten sonra alkollü olduğunu anladım. Bana, ‘Siz kardeşim E. ile neden benim işlerime burnunuzu sokuyorsunuz? Benim borçlarıma, görüştüğüm kadınlara neden karışıyorsunuz? Sizin yüzünüzden adım çıktı’ dedi. Ben de ağabey karışmıyoruz, sadece uyarıyoruz dedim. Bunun üzerine alkollü olduğu için aracın el frenini çektim. Bu kez bana ‘Bana sarhoş muamelesi yapma’ dedi. Elinin tersiyle vurdu. Ondan sonra yola devam ettik. Daha sonra ekip arkadaşlarınıza gösterdiğim noktada beni araçtan indirmek istedi. Ben inmeyince boğazımı sıktı. Tırnak izleri hala duruyor. 10-15 dakika orada vakit kaybettik. Araçtan indim. Eğer biraz daha zorlasaydım, kötü şeyler olurdu. Yürüyerek köye doğru devam ettim” diye konuştu.

K.I., Anlı’nın ulaştığı bilgiler ve sorular karşısında bocalarken jandarma ekipleri de düğmeye bastı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, okların işaret ettiği K.I.’yı, canlı yayında gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır
Deprem dayanışması sırasında gözaltına alınan TKP'liler serbest bırakıldı Deprem dayanışması sırasında gözaltına alınan TKP'liler serbest bırakıldı
Gözlemenin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Bir çorba kaşığı sürmek yeterli Gözlemenin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Bir çorba kaşığı sürmek yeterli
90 kişiye mezar oldu: İhsan Bayram Apartmanı'nın müteahhidi ve mühendisi birbirini suçladı 90 kişiye mezar oldu: İhsan Bayram Apartmanı'nın müteahhidi ve mühendisi birbirini suçladı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz! Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!
Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları
Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı! Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı!