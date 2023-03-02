Deprem dayanışması sırasında gözaltına alınan TKP'liler serbest bırakıldı
Osmaniye'de iki gün önce gözaltına alınan 7 TKP üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Deprem bölgesi Osmaniye'de Yunus Emre Mahallesi'nde TKP'nin semt evine iki gün önce düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan TKP üyeleri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
"İYİNİN DOĞRUNUN KARŞISINDA HİÇBİR ZORBALIK DURAMAZ"
TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "2 gün önce Osmaniye'de gözaltına alınan 7 üyemiz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İyinin, doğrunun, haklının karşısında hiçbir zorbalık duramaz. Osmaniye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz" denildi.
NE OLMUŞTU?
Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) semt evine akşam saatlerinde polis tarafından yine baskın yapılmış ve TKP üyeleri gözaltına alınmıştı.
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