Deprem dayanışmasına gözaltı: TKP üyelerinin gözaltı süresi 24 saat uzatıldı

Türkiye Komünist Partisi, Osmaniye'de gözaltına alınan TKP üyelerinin gözaltı sürelerinin 24 saat daha uzatıldığını bildirdi.

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Deprem dayanışmasına gözaltı: TKP üyelerinin gözaltı süresi 24 saat uzatıldı

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) semt evine akşam saatlerinde polis tarafından yine baskın yapılmış ve TKP üyeleri gözaltına alınmıştı.

TKP'den yapılan açıklamada, gözaltına alınan TKP üyelerinin gözaltı sürelerinin 24 saat daha uzatıldığı bildirildi.

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"BU TÜR PROVOKASYON GİRİŞİMLERİNİN BÖLGEDE ÇALIŞMALARIMIZI DURDURACAĞI SANILMAZ"

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Kamuoyunun bilgisine…

Osmaniye’de gözaltına alınan üyelerimizin gözaltı süresi 24 saat daha uzatıldı. 

Bu tür provokasyon girişimlerinin bölgede çalışmalarımızı durduracağı sanılmasın. Dayanışmamız kararlılıkla devam edecek."

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Türkiye Komünist Partisi - TKP
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