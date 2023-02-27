TKP: 'Hükümet istifa' demek suç değil görevdir'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), iktidarın hükümeti istifaya çağıran yurttaşları hedef almasının ardından "Hükümet istifa' demek suç değil görevdir' açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
TKP: 'Hükümet istifa' demek suç değil görevdir'

Depremlerin ardından hükümetin koordinasyonsuzluğu AKP iktidarının yıllar içerisinde Türkiye'yi getirdiği noktayı gözler önüne sererken; on binlerce yurttaş enkaz altında hayatını kaybetti.

AKP iktidarına tepki gösteren yurttaşlar "Hükümet istifa" sloganıyla tepkisini dile getirirken; AKP ve MHP, hükümetin istifasını isteyenleri hedef alıyor. 

Şık'tan Soylu'ya 'Kızılay' soruları: 'Neden satılana dek bekletildi'Şık'tan Soylu'ya 'Kızılay' soruları: 'Neden satılana dek bekletildi'Siyaset

TKP'DEN TEPKİ 

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Toplum ve ülke açısından zararlı, başarısız bir hükümetin istifasını istemek bir halkın en temel hakkı" diyerek açıklamada bulundu. 

TKP açıklamasında, 'Hükümet istifa' demenin suç değil bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Açıklamasında futbol maçlarında tribünlerden yükselen 'Hükümet istifa' sloganına değinen TKP, "Halkımız tepkisini istediği şekillerde dile getirebilir. Bir futbol maçında 'hükümet istifa' diye bağırmak da buna dahildir" dedi.

Türkiye Komünist Partisi, dün İstanbul'da TİP'lilere yönelik polis saldırısını protesto ettiğini belirterek, "Bu bağlamda dün Türkiye İşçi Partililere dönük polis saldırısını, deprem bölgesinde günlerce ortalıkta olmayan 'güvenlik' görevlilerinin yurttaşlarımıza dönük gözaltı ve yıldırma girişimlerini protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET İSTİFA DEMEK SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR"

TKP'nin açıklaması şu şekilde:

"Toplum ve ülke açısından zararlı, başarısız bir hükümetin istifasını istemek bir halkın en temel hakkıdır. Yurttaşlarımızı bir depremde koruyamayan, enkaz altında bırakan, yardımı ticarete döken bir iktidara karşı yöneltilen 'hükümet istifa' sloganı suç olmak bir yana hem meşru bir siyasi tavır hem de gelinen bu tabloda bir sorumluluktur.

Karşımızda hiçbir denetim, tepki, eleştiriye tahammülü olmayan ve halkımızın karşısına çıkıp 'ben her istediğimi yaparım' diyen bir iktidar var. Bu iktidar ve aynı şımarıklıkla hareket eden sermaye sınıfının bu ülkeyi yok etmekte olduğunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Halkımız tepkisini istediği şekillerde dile getirebilir. Bir futbol maçında “hükümet istifa” diye bağırmak da buna dahildir.

Türkiye Komünist Partisi AKP hükümetinin meşruluğunu başından beri sorgulayan bir parti olarak 'hükümet istifa' sloganı ile her zaman bir duygudaşlığa sahiptir. Öte yandan bir siyasi parti olarak 'hükümet istifa' gibi bir sloganı bir çerçevenin içine yerleştirme, ona toplumsal ve siyasal bir karakter kazandırmakla yükümlüdür. Ancak TKP “hükümet istifa” sloganının bir suça dönüştürülmesini hiçbir biçimde kabul edemez. Bu nedenle TKP bugünden itibaren deprem dayanışma çalışmaları dışındaki bütün faaliyetlerinde 'hükümet istifa' çağrısına yer verecek, hem temel bir hakkı savunacak hem de hiçbir meşruiyeti olmayan hükümetin karşısına dikilecektir.

Bu bağlamda dün Türkiye İşçi Partililere dönük polis saldırısını, deprem bölgesinde günlerce ortalıkta olmayan 'güvenlik' görevlilerinin yurttaşlarımıza dönük gözaltı ve yıldırma girişimlerini protesto ediyoruz."

Etiketler
Türkiye Komünist Partisi - TKP AKP Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinden ilk kulis: 'Ortak cumhurbaşkanı adayıyla seçime gidileceği kesinleşti' İşte cumhurbaşkanı adayı üzerine masadan ilk kulisler
Şık'tan Soylu'ya 'Kızılay' soruları: 'Neden satılana dek bekletildi' Şık'tan Soylu'ya 'Kızılay' soruları
Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı
Parasal açıdan şanslı 3 burç! Her istedikleri işte başarılı olabiliyorlar Parasal açıdan şanslı 3 burç! Her istedikleri işte başarılı olabiliyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü
Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi
İlişkileri mahvediyorlar: En öfkeli 5 burç belli oldu En öfkeli 5 burç belli oldu
Kandilli Rasathanesi Müdürü, AFP'ye konuştu: İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı