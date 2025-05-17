Gaziantep’teki ‘Aile Yılı’ Etkinlik Afişi Tepki Çekti! Başörtülü Anne, Takkeli Baba...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024’ü “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerden biri de Gaziantep’te gerçekleştirildi. Özellikle festivalin tanıtım afişi, hem görsel içeriği hem de verdiği mesaj açısından çeşitli çevrelerin tepkisine neden oldu.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ortak organizasyonuyla düzenlenen festival, tanıtım görselleri üzerinden başlayan ideolojik tartışmalarla gündeme geldi.

'TEK TİP AİLE MODELİ' DAYATMASI MI?

Gaziantep İl Müftülüğü’nün hazırladığı afişte başörtülü bir kadın figürü ile takkeli bir erkek figürünün çocuklarıyla birlikte yer alması, kamuoyunda “tek tip aile” algısı oluşturduğu gerekçesiyle eleştirileri beraberinde getirdi.

Görselde çağdaş ya da seküler yaşam tarzlarını temsil eden herhangi bir figür yer almazken, farklı aile biçimlerinin görmezden gelinmesi tartışma yarattı.