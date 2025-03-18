CHP'den PTT'nin Aile Yılı Zarflarına Tepki: Kadınların İhtiyacı Ay Sonunu Getirebilmek

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'tan "Aile Yılı" tepkisi geldi. Kış, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini ancak kadınları ve çocukları koruyacak bir adım atılmadığını ifade etti. PTT'nin çıkardığı 'Aile Yılı' zarflarına da tepki gösteren Kış, "Kadınların ihtiyacı zarflar değil, ay sonunu getirebilmek" dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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CHP'den PTT'nin Aile Yılı Zarflarına Tepki: Kadınların İhtiyacı Ay Sonunu Getirebilmek

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine tepki gösterdi. Hükümetin geçmişte "Emekli Yılı" ilan edip emeklileri açlık sınırının altında bıraktığını ifade eden Kış, "2025 yılını da 'Aile Yılı' ilan ettiler ama ortada aileleri koruyacak tek bir somut adım bile yok" dedi.

CHP'den PTT'nin Aile Yılı Zarflarına Tepki: Kadınların İhtiyacı Ay Sonunu Getirebilmek - Resim : 1

Ekonomik verilere de dikkat çeken Kış, "Bugün vatandaşa günlük 20 lira 78 kuruş sosyal yardım yapıyorsunuz. Bu parayla ne bir anne çocuğuna düzgün bir öğlen yemeği koyabilir ne de temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ama PTT’nin Aile Yılı bahanesiyle çıkardığı bir zarf 58 lira. Yani hükümetin güzünde bir annenin günlük değeri, bir zarfın üçte biri kadar bile etmiyor" diye konuştu.

Kış, iktidarın aileyi bir "tüccar zihniyetiyle" ele aldığını söyleyerek, "Önce 775 TL'ye bronz, 2250 TL'ye gümüş madeni para bastınız, şimdi de 58 TL'ye zarf satıyorsunuz. Hangi kadın, hangi anne, hangi aile bu koleksiyon zarflarını almak için para harcayabilir? Kadınların ihtiyacı zarflar değil, ay sonunu getirebilmek" dedi.

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