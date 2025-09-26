Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı! 6 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye ile Nurdağı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 18. kilometresinde yaşandı. A.Y. (38) idaresindeki 42 CRL 77 plakalı otomobil, Kozdere Mahallesi civarında henüz belirlenemeyen bir sebeple, A.D. (50) yönetimindeki 01 YN 055 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle birlikte araçlarda bulunan İ.C.Y. (46), H.Y. (53), M.Y. (8) ve A.Y. (43), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye ve Nurdağı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA