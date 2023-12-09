Gaziantep’te 45 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin sınır hattı boyunca yaptığı operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 organizatörden 1’i tutuklandı.

Gaziantep’te 45 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Kasım-8 Aralık 2023 tarihleri arasında Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki titiz planlama ve takip çalışmalar sonucunda operasyonlarda yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü 4 şüpheli şahıs yakalandı. Organizatörlerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 2 araç ile 4 cep telefonu da ele geçirildi.

Yakalanarak adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan “Geçici Koruma” kapsamındaki 137 yabancı uyruklu şahsa “Yol İzin Belgesiz” şehirlerarası seyahat etmekten 555 Bin 535 TL idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep Düzensiz göçmen
Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak
Devlet Bahçeli'den MHP'li Saffet Sancaklı'ya 'geçmiş' hatırlatmalı ayar: 'Kendisi bilir' Devlet Bahçeli'den MHP'li Saffet Sancaklı'ya 'geçmiş' hatırlatmalı ayar: 'Kendisi bilir'
Eski Bakan Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı! Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı!
Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı
Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, piyasalardaki endişenin kaynağını açıkladı: Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseliyor?
Uzmanı açıkladı; AKP'nin emeklilik oyunu: Emekli maaşlarına yansımayacak! AKP'nin emeklilik oyunu: Maaşlara yansımayacak!
196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! 196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste!