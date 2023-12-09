Eski Bakan Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı!

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Eski Bakan Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı!

79 yaşında vefat eden Şükrü Yürür için Ünye Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına AKP Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynar, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı.

Yürür'ün cenazesi, Şeyh Yunus Emre Kabristanlığı'na defnedildi.

Eski Bakan Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı! - Resim : 1
Şükrü Yürür

MİLLETVEKİLLİĞİ VE BAKANLIK YAPMIŞTI

Şükrü Yürür, Anavatan Partisi’nden 17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Ordu Milletvekilliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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