Gazeteci İsmail Arı: Ölümle tehdit ediliyorum, savcılar şikayetlerimi reddediyor

Gazeteci İsmail Arı Menzil Cemaati mensupları tarafından ölümle tehdit edildi. Arı, şikayetlerinin savcılar tarafından reddedildiğini belirtti.

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Gazeteci İsmail Arı: Ölümle tehdit ediliyorum, savcılar şikayetlerimi reddediyor

Gazeteci İsmail Arı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Menzil cemaati mensuplarını işaret eden Birgün gazetesi muhabiri Arı, şikayetlerinin savcılar tarafından reddedildiğini belirterek başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun bu kişiler ve Adalet Bakanlığı olacağını söyledi. Arı'nın mesajı şöyle oldu:

"Büyük kısmı Menzil Cemaati mensubu olan şahıslar beni ölümle tehdit edip küfürler yağdırıyor. Bunlara dair yaptığım tüm şikayetler ise savcılar tarafından reddediliyor. Gerekçe, 'Kime yönelik olduğunun belli olmamasıymış!' AKP iktidarında yargı yalnızca AKP'liler için çalışıyor. Bu tehditler ve küfürler bir AKP'liye veya yandaş gazeteciye yapılsa böyle mi olurdu? Başıma bir şey gelirse sorumlusu şikayetlerimi görmezden gelen savcılar ve Adalet Bakanlığı’dır."

Arı ayrıca, "İşte savcıların umursamadığı tehdit ve hakaretlerin küçük bir kısmı" diyerek tehdit ve küfür içeren paylaşımların görüntülerini paylaştı.

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