İlaçta kur krizi yeniden patladı

Dövize endekslenen ilaç fiyatlarında kamunun baz aldığı Euro kuruna yapılan zam sonrası ilaç tekelleri ülkeden çekilmeye başladı. Uygulanan temel fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarına bağlı olarak dünyada hastaların erişimine sunulan ilaçların birçoğunun geri çekilmesi vatandaşları mağdur etti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kurda yaşanan yükselişler nedeniyle meydana gelen ilaç krizinin araştırılması için Meclise araştırma önergesi sundu.

HAMMADDE KONUSUNDA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANACAK

CHP’li Demir, araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Döviz kurunda ve maliyetlerde yaşanan hızlı artışlar karşısında geçtiğimiz yıl ilaç kurunda iki kez güncelleme yapılmasına rağmen ilaç sektörünün içinde bulunduğu mücadele şartları ağırlaşmıştır. Sağlık Bakanlığı yaptığı son ilaç fiyatlandırmasına göre 1 Euro karşılığı 14.03 Türk lirası olarak belirlemiştir ancak güncel kur 30 liraya yaklaşmış durumda. Bu durum, ithalatçı firmalar ve üreticilerde zam beklentisine yol açmaktadır. Yurtdışından hammadde ve yardımcı madde getirilmesi konusunda da sıkıntılar her geçen gün artmaktadır.”

İLAÇLARA YÜKSEK ORANDA FARK ÜCRETİ

Sağlık Bakanlığının ilaç fiyatlandırması ile güncel kur arasında iki katı aşan bir fark oluştuğuna dikkat çeken CHP’li Demir, yaşanan kriz sebebiyle birçok hayati ilaca ulaşımın zorlaştığını belirterek, sözlerimi şöyle sürdürdü:

DRAVET SENDROMU ÇOCUKLAR İLAÇ BEKLİYOR!

“İlaç tekellerinin, mevcut fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarını gerekçe göstererek hayati öneme sahip ilaçları Türkiye’ye getirmeyeceğini açıklamasının ardından ‘bulunamayan ilaç’ krizi daha da derinleşmiştir. Başta kanser ve organ nakli tedavilerinde kullanılan ilaçların erişimi her geçen gün daha da kısıtlı hale gelmektedir. Bir diğer örnek ise Dravet sendromlu çocukların kullandığı ilaçlardır. Bu ilaçlar son birkaç aydır piyasada bulunamazken, bulunan ilaçlardan da yüksek oranda fark ücreti istenmektedir. Biz, tüm bu yaşanan sorunların daha büyük bir hayati tehlikelere yol açmadan araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için bir araştırma önergesi sunduk. İlaç krizinin son yıllarda sürekli yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığı ne yazık ki konuya ilişkin kalıcı bir çözüm getirmiyor/getiremiyor. Tedaviye ve ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için tüm partilerden de bu önergemize destek vermelerini bekliyoruz.”