Süleyman Soylu için SS kitabını imzaladılar

Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun kaleme aldığı “SS” adlı kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Sızıntı, Mahrem, Metastaz ve Cendere kitaplarıyla devlet içerisindeki yapılanmalar ve yolsuzlukları gün yüzüne çıkaran Pehlivan ile Terkoğlu yeni kitaplarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ele aldı. Kitapta, Soylu’nun FETÖ’yle, suç örgütleriyle ilişkisi, kurduğu ağlar ve şaibeli işlerde yer almasına dikkat çekildi.

SOYLU’YA İMZALI KİTAP

SS, kısa sürede on binlerce okura ulaşırken, Pehlivan ve Terkoğlu’nun Süleyman Soylu için de kitabı imzaladığı görüldü.

Pehlivan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Her insan kendi heykelini yontar”, “SS’ler değil hürriyet kazancak” diye kitabın imzalanması dikkat çekti.