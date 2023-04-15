Saray, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın üstünü çizdi: "Umarım gereğini yapar arkadaşlar"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında “Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu” sorusunu yanıtladı. Kalın, deprem olduktan sonra çadır satmanın bir hata olduğunu söyledi.

TV100 kanalında Candaş Tolga Işık’ın programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, depremin üçüncü günü çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Canlı yayında “Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu” sorusunu yanıtlayan Kalın, deprem olduktan sonra çadır satmanın bir hata olduğunu belirtti.

Kalın, “Çadır satma bir hataydı. Hele ki öyle öyle bir dönemde. Ama pireye kızıp yorgan yakmayalım. Kızılay hepimizin. Zamanı geldiğinde umarım gereğini yapar arkadaşlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem