Furkan Apartmanı Davasında Karar! 51 Kişinin Ölümünde Sadece 1 Kişiye Ceza

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuksuz, 2'si firari 6 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi Nizip Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Eyüp Öğüt duruşmaya katılırken, diğer sanıklar Faik Öğüt, Nejdet Alpay ve Yılmaz Şahin Yurtyapan, firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever duruşmaya katılmadı. CHP’li ve EMEP’li milletvekilleri de duruşmayı takip etti.

Duruşmada ilk olarak cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz yargılanan dört sanıktan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan üst sınırdan ceza, Nejdet Alpay için beraat talep etti.

'KOLON KESMEK, KAT ÇIKMAK AÇIK BİR KASTTIR'

Savcının mütalaasının ardından yakınlarını kaybedenlerin ailelerine söz verildi. Müştekiler, "sanıkların olası kast suçundan yargılanması gerekiyor, kamu görevlileri de yargılansın" dedi. Duruşmada enkazda ailesini kaybeden, Elif Buse Kaplan, "Deprem ülkesinde kolon kesmek, asma kata daire yapmak, bunlara elektrik, su, doğal gaz bağlamak bile bile ölüme sebebiyet vermek değilse nedir? Bu açık bir kasttır. Ben buradan çıkıp ailemin mezarına gideceğim, onlara çocuğunuz, ablanız sizin hakkınızı sonuna kadar savundu, adalet kazandı, rahat uyuyun demek istiyorum... ‘Adalet mülkün temelidir’ diyorsunuz, temel yoksa mülk de adalet de yoktur. Bize adaleti temel yapın" diye konuştu.

Müşteki avukatları da savcının mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Sanıkların olası kast suçundan yargılanmasını talep etti.

Savcı "kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı

Ailelerin kamu görevlilerin yargılanmasıyla ilgili taleplerini dile getirmeleri üzerine, Cumhuriyet savcısı, Furkan Apartmanı'na ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini, kamu görevlilerinin karara itiraz ettiğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

'DURUŞMA YERİ VE HEYETİ DEĞİŞSİN'

Sanık Eyüp Öğüt önceki duruşmada yaptığı beyanlarını tekrarladı. Öğüt, "Kesinlikle kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1 artı 1 dairem yok" dedi. Diğer sanıkları ise avukatları savundu.

Sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan'ın avukatı Yaşar Sağlam, ailelerin adalet mücadelesinin basında yer almasıyla, davanın siyasi bir dava geldiğini iddia etti. Avukat Sağlam, "Bu davada sanıklar baskı altında. Bu davanın başka bir şehre atanmasını ve başka bir heyetin bakmasını istiyorum. Müvekkilim 70 yaşında sağlık problemleri var. Müvekkilim cezaevine girerse suçsuz yere diri diri mezara gömmüş olacaklar" diye konuştu. Yaşar Sağlam, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.

Bir diğer sanığın avukatı da daha önce müvekkilinin cezaevinde 25 kilo verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Öğüt'e son sözünü sordu. Öğüt, "Ben aklanmak istiyorum. Ben suçlu değilim" dedi. Heyet kararın saat 15.00'te açıklanacağını belirterek duruşmaya ara verdi.

3 SANIĞA BERAAT

Aranın ardından mahkeme heyeti saat 15.50'de kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a beraat, Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyası tefrik edildi.

Kararın ardından Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler adliye önünde karara tepki gösterdi.