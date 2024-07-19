Önce CHP, Ardından DEM Parti! TÜİK Hakkında Suç Duyurusu

CHP'nin ardından DEM Parti de "görevi kötüye kullandıkları, halkı yanılttıkları ve emekçilerin maaşlarının düşük belirlenmesine neden oldukları" gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Önce CHP, Ardından DEM Parti! TÜİK Hakkında Suç Duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilli Gamze Taşcıer, açıklanan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. CHP'nin adımı ardından benzer hamle DEM Parti'den geldi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada TÜİK başkanı ve yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullandıkları, halkı yanılttıkları ve emekçilerin maaşlarının düşük belirlenmesine neden oldukları" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK, siyasi iktidarı zora sokmamak adına milyonlarca insanın enflasyon koşullarında daha da fakirleşmesine sebebiyet verecek veriler açıklayarak açıkça suç işlemektedir. Madde düzeyinde yayınlanmayan fiyatlar ve yanıltıcı biçimde belirlenen sözde enflasyon rakamları aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu teşkil etmektedir. Kurum başkan ve yöneticileri görevlerini kötüye kullanmakta ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayarak suç işlemektedirler."

CHP'den TÜİK'e Suç Duyurusu: Bu Aleni Biçimde HırsızlıktırCHP'den TÜİK'e Suç Duyurusu: Bu Aleni Biçimde HırsızlıktırSiyaset

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