CHP'den TÜİK'e Suç Duyurusu: Bu Aleni Biçimde Hırsızlıktır

CHP'li Gamze Taşçıer, enflasyon verileri başta olmak üzere birçok verisinin yalan olduğu öne sürülen TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Taşcıer, "TÜİK yıllardır veri karartarak deyim yerindeyse 'tırnakçılık' yaparak, halkın cebinden parasını biner biner çalıyor. Bu aleni biçimde yapılan bir hırsızlıktır" dedi.

Son Güncelleme:
CHP'den TÜİK'e Suç Duyurusu: Bu Aleni Biçimde Hırsızlıktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilli Gamze Taşcıer, açıklanan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Gamze Taşcıer, partisinin hukuk komisyonu üyeleri ile beraber Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Taşcıer, TÜİK'in aylık açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını, çalışanlarla emeklilerin ücret artışlarında haksızlık yapıldığını öne sürdü. Taşcıer, halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun farklı olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

TÜİK'İN FİYATIYLA GERÇEK FİYAT FARKLI

Taşcıer, "Çünkü TÜİK'in fiyatıyla gerçek fiyat farklı. TÜİK milyonlarca çalışanın refah düzeyini belirleyecek enflasyon sepetini oluştururken hangi maddeleri, ürün ve hizmetleri temel aldığını, sepetteki hangi maddenin nasıl bir fiyat değişikliğine uğradığını 2022'den beri açıklamıyor. Oysa verilerin ayrıntılı açıklanması kamu düzeni açısından vazgeçilmezken; TÜİK yıllardır veri karartarak deyim yerindeyse 'tırnakçılık' yaparak, halkın cebinden parasını biner biner çalıyor. Bu aleni biçimde yapılan bir hırsızlıktır. Bakın temmuz başında en düşük emekli maaşı 10 bin, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 741 ve en düşük memur maaşı 32 bin 881 liraydı. Eğer TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarını yayımdan kaldırmasaydı bugün tüm ürünlerin aylık fiyatları ve fiyat artışlarını takip edebilecek ve tüm maaş artışlarını etkileyen enflasyonu doğru ölçebilecektik. Dolayısıyla 6 aylık gerçek enflasyonun yüzde 24,73 değil de en az yüzde 41,6 olduğunu görecektik" dedi.

Taşcıer ve beraberindekiler, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
CHP TÜİK Gamze Taşçıer
Son Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar! Cemil Tugay'ın En Yakınındaki İsim…. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar!
CHP’li Belediye Başkanı AKP'li vekilden hesap sordu: 'Vicdanınız Rahat Mı?' CHP’li Belediye Başkanı AKP'li vekilden hesap sordu
Yeşil Fasulye İle Hazırlanan Atıştırmalık... Patates Kızartmasını Tahtından Etti Yeşil Fasulye İle Hazırlanan Atıştırmalık... Patates Kızartmasını Tahtından Etti
Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 12 İl İçin Uyardı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji 12 İl İçin Uyardı!
Microsoft’un Yazılım Sisteminde Küresel Sıkıntı! Hastaneler, Havalimanları, Bankalar, Borsa... Bir Açıklama Daha Geldi Dünya Genelinde Sistemler Çöktü, Microsoft'tan Bir Açıklama Daha Geldi
ATSO Başkanı Ali Bahar Tekne Kazasında Hayatını Kaybetti! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayatını Kaybetti!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar! Cemil Tugay'ın En Yakınındaki İsim…. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar!
Sinan Ateş Davasına 10 Dakikada Erteleme: İstenen Cezalar Belli Oldu Sinan Ateş Davasına 10 Dakikada Erteleme