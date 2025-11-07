Freni Boşalan Kamyon Öğrenci Servisiyle Çarpıştı: Yaralılar Var
Muğla'da, freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak öğrenci servisi ile çarpıştı. Faciadan dönülen kazada 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, S.D.'nin kullandığı kamyon, ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak B.T. idaresindeki öğrenci taşıyan servisle çarpıştı.
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER YARALANDI
Kazada, öğrenci servisinde bulunan 1'i öğretmen 22 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: AA
