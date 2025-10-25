Facianın Eşiğinden Dönüldü! Otomobil, Çocuk Parkına Daldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Şişli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yokuş aşağı hızla kayarak çocuk parkına daldı. Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Aralığı Sokak’ta meydana gelen kazada sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil hızla Muhtar Şevket Katılmış Parkı’na girdi. Şans eseri parkta o an çocuk bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine gitti. Otomobil ise çekici yardımıyla parktan kaldırıldı.

'BİRDEN GAZ SESİ DUYDUK'

Mahalle sakini Abdullah Eke, "Birden gaz sesi duyduk, araba fırlayıp parka girdi. Amcayı hemen çıkardık, iyiydi. O an parkta kimse yoktu, Allah korudu" dedi.

