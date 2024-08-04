Foça'da Kıyı İşgaline Karşı Eylem: Derhal Son Verilsin

İzmir'in Foça ilçesinde vatandaşlar, plajları işgal eden işletmelere karşı eylem yaptı. Anayasa'ya göre kıyıların ve denizlerin halkın olduğunu belirten dövizler taşıyan ve sloganlar atan grup, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmalarını istedi.

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Foça'da Kıyı İşgaline Karşı Eylem: Derhal Son Verilsin

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri, 'Kıyılar Halkındır' adı altında eylem düzenlendi. Eylem, Foça 1'inci Mersinaki bölgesi ile ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça Mahallesi'nde olmak üzere aynı anda iki noktada birden gerçekleştirildi. Grup, dövizler taşıyıp, sloganları attı.

Çevredeki evlerde oturanlar ile ilçe dışından gelen ve giriş ücreti ödemeden denize giremeyen kişiler de kalabalık tarafından eyleme katılmaya davet edildi. Eyleme katılanlar havlularıyla, 1'inci Mersinaki Sahili'ndeki 3 beach clup ile Yenifoça plajlar bölgesindeki sahilde neredeyse denize sıfır konumdaki şezlong ve şemsiyelerin önünde suyun içinde yürüyerek, tepkilerini dile getirdi. Sahilde güneşlenen ve denizde yüzenler de eyleme katılarak ya da alkışlarla destek verdi.

'KIYILAR ÖZEL MÜLK DEĞİL, HERKESİN YAŞAM ALANIDIR'

Grup, daha sonra 1'inci Mersinaki'de plajlar arasındaki iskele üzerinde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, kıyı ve sahilleri sadece parası olanların değil; Anayasa ve ilgili yasa gereği herkesin ücret ödemeden kullanma hakkı olduğunu söyledi. Sağlam, bunun uygulanması için yetkilileri göreve çağırdıklarını belirtip, "Kıyılar özel mülk değil, herkesin yaşam alanıdır. Kıyı ve plajların insanlara kapatılması, halkın kıyılara eşit ve özgürce erişimin önüne engeller konulması kabul edilemez. Kıyılardaki işgal ve engelleri kaldırın, kıyıları tüm halk açın. Şezlong başına 500 lira ödemek zorunda kalan vatandaşları duyun artık. Talebimiz; kıyıların yurttaşlara ücretsiz kullanımının sağlanmasıdır. Halka ait olan alanların işgaline derhal son verilmelidir" dedi.

Eylemler sırasında polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olay yaşanmadan tamamlanan eylem ve basın açıklamaları sonrası katılımcılar, sahile havlularını sererek denize girdi.

Kaynak: DHA

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