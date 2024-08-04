Ürgüp'te Arazi Yangını! Yerleşim Yerleri Tehdit Altında

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çamlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerini tehdit eden alevleri söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

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Ürgüp'te Arazi Yangını! Yerleşim Yerleri Tehdit Altında

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çamlık alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mazı köyünde arazi yangını çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, bölgeye çevre ilçe ve köylerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerini tehdit eden alevleri söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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