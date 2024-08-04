Taş Ocağında İş Cinayeti! 1 İşçi Öldü

Karaman’da bir taş ocağında iş makinesi devrildi. Makinenin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Taş Ocağında İş Cinayeti! 1 İşçi Öldü

Olay, merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağında işçi olarak çalışan Mehmet Ovalı (55), kum yükleme işlemi yaptığı sırada devrilen iş makinesinin altında kaldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ovalı'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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